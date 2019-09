المتوسط:

قرر رئيس مصلحة الطيران المدني طيار / نصر الدين شائب العين تعليق الملاحة الجوية من وإلى مطار معيتيقة الدولي اعتبارا من يوم الأمس الاحد 01/09/2019 على تمام الساعة 01:26 وإلى إشعار آخر .

وأكدت إدارة المطار ، أنه ” بالتالي باشرت الشركات الناقلة رحلاتها من مطار مصراتة كلا حسب جدولتها وتكون بنفس التذاكر الصادرة مسبقا ولا داعي إلى تغييرها “.

The post “الطيران المدني” تقرر تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة لأجل غير مسمى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية