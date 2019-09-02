الغريفة تبحث آليات مساعدة نازحي مرزق

ناقش فريق عمل من ” أجلك يا مرزق ” فى اجتماعهم الثاني بمنطقة الغريفة آلية عمل مشرفي الفريق في مختلف بلدات منطقة أوباري وبحث المعوقات التي تواجهه بغية إيجاد حلول لها.

وعرض خلال الاجتماع كل فريق نتاج ما أنجزه من أعمال بهدف جمع التبرعات وإمكانية تواصله مع المتبرعين داخل نطاق بلدته، مع توضيح المشاكل التي يتعرض إليها بعض مسؤولي الفرق وما يواجه عمل المتطوعين من حيث التنسيق وردود طرح فكرة الفريق للسكان خاصة في مدينة أوباري.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل مجموعة من الأفراد والناشطين في العمل الإنساني فريق تحت اسم من أجل يا مرزق يعنى بجمع مبالغ مالية ومساعدات إنسانية من أجل مد يد العون للأسر النازحة من مدينة مرزق.

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