الجيش: كل الأدلة تشير إلى تورط الميليشيات في قصف مطار معيتيقة

ندد اللواء المبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش قصف مطار معيتيقة، نافياً مسؤولية سلاح الجو التابع للجيش في قصف المطار.

وأوضح الغزوي، في تصريحات له، أنه “لا وجود لأي سبب يدفع القوات النظامية لقصف مطار معيتيقة عشوائياً بالهاون أو صواريخ الغراد وغيرها من المقذوفات، وبهذه الطريقة العشوائية التي تهدّد سلامة المدنيين”.

وأكمل الغزوي أنّ كل الأدلة تشير إلى تورّط ميليشيات الوفاق في قصف مطار معيتيقة، في محاولة منها لتأزيم الأوضاع، ومحاولة يائسة لإلصاق الأمر بقوات الجيش.

