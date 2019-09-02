القبض على”الحاسي” يشعل وسائل التواصل الاجتماعي

أثار خبر إيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة عبدالسلام الحاسي ردود فعل كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وعبّر المدون صلاح الزول عن امتعاضه من هذا التصرف منددا بالصمت حيال احتجازه .

فيما اعتبر المدون صلاح بونباء أن ما حدث للحاسي كان ثمنا لإظهار الحقيقة

فيما اعتبر المدون والمهتم بالشأن السياسي خالد السكران أن الخبر يمثل “نهاية الدنيا”

ويرى المدون أحمد الفقهي أن الإبلاغ عن فساد وزارة العدل هو ما تسبب في سجن الحاسي

فيما نشر منير زغبية صورة ترمز إلى أن تزاوج الفساد مع القانون يتسبب بهلاك المناضلين

ولخص إبراهيم أسباب القبض التي لم تفصح عنها الحكومة بأنها مقتصرة على التقرير الأخير للهيئة

بينما يرى عبدالحميد حسين النمر أن اعتقال الحاسي تم عن طريق وزارة الداخلية وقد عبر عن تعجبه من ذلك بوضع علامتي تعجب!

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