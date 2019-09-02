الزائدي: السراج يحاول إغراء وإغواء أنصار الفاتح

أكد أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدي، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يحاول إغراء وإغواء أنصار الفاتح.

وقال الزائدي، في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان ‫أوهام السراج إن “التلويح بإمكانية الغاء القوانين الإقصائية وتعويض المهجرين لإغراء وإغواء أنصار الفاتح عبث مفضوح”.

وتساءل الزائدي، “لو كان ذلك ناتج عن قناعة لماذا تأخر السراج أربعة سنوات إلى أن وصل حافة السقوط ليسرب ذلك إستحياء؟” مضيفا “جوابنا باختصار شديد، أن ‫دحرالمليشيات ونزع ‫سلاحها الطريق الوحيد لاستعادة ‫الحقوق”.

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