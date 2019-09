أكد الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط على موقف الجامعة الثابت الرافض لكافة أشكال التدخل الخارجي في الشأن الليبي.

وجدد أبو الغيط، خلال لقاءه مع المبعوث الأممي غسان سلامة، على التزام الجامعة بالاستمرار في الاضطلاع بجهودها الرامية إلى تشجيع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية ومرافقة الأشقاء الليبيين من أجل التوصل إلى تسوية شاملة للوضع في البلاد بأبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأكد بيان الجامعة العربية، أن اللقاء تناول أيضاً المقترحات التي تقدم بها غسان سلامة أمام مجلس الأمن يوم 29 يوليو الماضي لحلحلة الأزمة الليبية، وخاصة فيما يتصل بالاتصالات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن تنظيم اجتماع دولي رفيع المستوى يضم الدول المعنية والمنظمات الإقليمية ذات الصلة بالشأن الليبي للخروج برؤية دولية موحدة حول سبل وترتيبات وقف إطلاق النار حول طرابلس واستئناف العملية السياسية بين الأطراف الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن اللقاء شهد اتفاقا كاملاً في الرؤى بين أبو الغيط وسلامة حول أهمية شروع الأطراف الليبية على الفور في خفض التصعيد الميداني تمهيداً للتوصل إلى وقف ثابت ودائم لإطلاق النار وبما يسمح بالعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة باعتبار أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة الليبية.

The post أبو الغيط: الجامعة العربية تشجع الأطراف الليبية على إيقاف العمليات العسكرية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية