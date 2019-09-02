منع قيادة الشاحنات ليلًا في نطاق مديرية أمن أمساعد

أمساعد-العنوان

أعلنت مديرية أمن مساعد اليوم الإثنين منع قيادة الشاحنات ليلًا خلال الفترة من الساعة السادسة مساءً وحتى الصباح، وذلك في نطاق الحدود الإدارية للمديرية الممتدة من بئر الأشهب غربًا إلى منفذ أمساعد شرقًا.

ودعت المديرية في إعلان جميع سائقي الشاحنات للالتزام بذلك.

لوم تشر البلدية في إعلانها عن الأسباب التي دعتها لمنع قيادة الشاحنات خلال تلك الفترة، غير أن ذلك جاء بالتزامن مع حدوث حوادث سيرة مرورية أسفرت عن عشرات من الضحايا، آخرها وفاة 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال في حادث سير على الطريق الممتدة من طبرق إلى أمساعد، والتي يطلق عليها محليًا “طريق الموت”.

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