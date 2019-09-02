بنغازي تطلق حملة لإزالة المباني العشوائية

يقوم جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بحملة في مدينة بنغازي لإزالة المباني والمحلات العشوائية بعد انتهاء المهلة المنوحة للمخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت انتشرت فيه المحلات والمباني العشوائية بشكل واضح في السنوات الأخيرة حيث استغل أصحابها ضعف الأجهزة الأمنية وعدم فاعلية الأجهزة القضائية، وبدأت الأجهزة الأمنية اليوم تثبت وجودها من خلال استرجاع نفوذها عبر إجبار المتجاوزين للقانون على الوقوف عند الخطوط التنظيمية الضبطية التي رسمها سلفاً.

وبدأت الحملة بعد منح الحرس البلدي وجهاز مكافحة الظواهر أسبوعاً للمخالفين، فيما لاقت الحملة استحسانا من المواطنين الذين استشعروا ملامح دولة منظمة بعد سنوات من الانتظار.

وقد أعلنت شعبة الإعلام الحربي في وقت سابق بداية الأسبوع عبر صفحتها الرسمية عن خروج السرايا الأمنية التابعة لكتيبة طارق بن زياد وانتشار وحداتها داخل مدينة بنغازي.

وقالت الشعبة إن السرايا المكلفة ستُلقي القبض على كل من تُسوّل له نفسه خلق الفتنة وزعزعة الوضع الأمني داخل المدينة، حسب ماورد في الخبر المنشور من قبل الشعبة.

كما أفاد جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بعزمه القيام بجميع الإجراءات اللازمة لبسط الأمن داخل المدينة بتنسيق التعاون بين وحدات الشرطة العسكرية وكتائب طارق بن زياد و 166 و188 و106 و157 والحرس البلدي وقسم المرور ببنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية