بلدية سبها تحتفل باليوم العالمي للشباب

أقيم في المسرح الشعبي ببلدية سبها، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشباب برعاية المجلس البلدي بالبلدية ومنظمة اليونيسف وبمشاركة عدد كبير من شباب وشابات المدينة تحت شعار “تعليم أفضل لمستقبل أفضل-شباب ليبيا يساهم في تطوير نظامها التعليمي”.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سبها، أنه حضر الحفل جمع من نخب وقيادات المدينة بينهم عميد بلدية سبها حامد الخيالي، ومدير مكتب مراقبة التعليم النعاس الحافر، ومدير مجلس الرياضة سعيد السني، وعدد كبير من الشباب والشابات.

وأوضحت البلدية أن الحفل شهد عروضاً فنية ومسرحية وفقرات تعكس التعليم التحولي المعاصر الذي يجب أن يطبق على النظام التعليم الليبي لضمان نهضة وتطور البلاد أسوة بالتجارب الرائدة في العالم.

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