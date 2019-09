أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الاستهداف المتكرر لمطار معيتيقة بالقصف الصاروخي العشوائي بالأسلحة الثقيلة..

وأوضحت اللجنة أن تلك الهجمات ترتقي إلى مصاف جرائم الحرب، وفقا لمعاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت اللجنة مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق الفوري في ملابسات هذا القصف، وملاحقة الجناة، وتقديمهم للعدالة عن جريمة استهداف وترويع المدنيين، وتدمير المواقع المدنية الحيوية.

The post “الوطنية لحقوق الإنسان”: قصف مطار معيتيقة جريمة حرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية