الأمم المتحدة الإنمائي: تركيب مضخة لتوفير المياه لأجزاء من جامعة سبها

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع المجلس البلدي سبها بتركيب مضخة لبئر القسم الداخلي بنات التابع لجامعة سبها لتوفير المياه لمرافق جامعة سبها ومنتزه البلدية الصديقة للطفل العائلي.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن برنامجها في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءا من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديمقراطي بالإضافة إلى دعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية في البلاد.

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