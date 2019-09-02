الثني يصدر تعليمات بالبدء في صيانة عدد من الطرقات والمنتزهات

أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليماته بالبدء في صيانة بعض الطرقات العامة، وإعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في المدينة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أن الثني أجرى رفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني وعدد من المسؤولين جولة تفقدية لعدد من المتنزهات العامة في بلدية بنغازي.

وأصدر الثني تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة بالبدء في إعادة الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار في مكانه السابق بالمدينة كما أصدر تعليماته بإعادة إحياء حديقة 23 يوليو وحديقة الاستقلال بشارع جمال عبدالناصر سابقا من حيث الشكل والمرافق المتكاملة وكذلك البستنة وأعمال التشجير المصاحبة كما أصدر تعليماته بصيانة الجسر الرابط بين منطقة الكيش وجليانة على الطريق المؤدي لفندق أوزو.

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