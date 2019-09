تفاصيل العلاقة المشبوهة بين “السراج” و شركة ميركوري الأمريكية لشئون الضغط

كشف موقع «أفريكا إنتيليجنس» عن وجود علاقة مشبوهة تجمع بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ومايكل سولمان الشريك في شركة ميركوري للشئون العامة للضغط، والذي يعمل في الوقت نفسه ككبير لمستشاري السيناتور الأمريكي روبرت منينديز، الذي طالب بدوره بفتح تحقيق حول في واقعة العثور على صواريخ «جافلين» الأمريكية في مدينة غريان جنوب العاصمة الليبية، حسبما أكد موقع مباشر قطر.

وفي مطلع أبريل الماضي، تعاقد السراج مع شركة ميركوري للشئون العامة للضغط في واشنطن، والتي تعمل في مجال العلاقات العامة، بهدف محاولة تغيير الموقف الأمريكي من الجيش الوطني الليبي، وتحويل الموقف لصالح السراج المدعوم من قطر وتركيا.

وترتبط شركة العلاقات العامة «ميركوري بابليك أفيرز»، بعلاقات خاصة مع النظام القطري وتسعى بشكل مستميت إلى تحسين صورة الدوحة، إذ سبق أن شاركت في مؤامرة إجرامية لنشر رسائل إليوت برويدي، وهو رجل أعمال وأحد أبرز جامعي التبرعات للحزب الجمهوري، الإلكترونية المخترقة إلى وسائل الإعلام البارزة.

ويُحمّل السراج، خزائن البنك المركزي بطرابلس 150 ألف دولار شهريا ضمن عقد سنوي قيمته 1.8 مليون دولار، ضمن هذا الاتفاق، بحسب ما أكدته صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية، في 16 مايو الماضي.

