عقب الدمار الذي سببته الجماعات الإرهابية .. الثني يصدر تعليماته لإحياء متنزهات بلدية بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

في إطار اهتمامه بالمظهر الجمالي لبلدية بنغازي رغم ما تعرضت له من دمار بفعل الجماعات الإرهابية، وفي إطار سعيه لحل كافة المختنقات المرورية التي تسبب فيها تهالك بعض الطرق العامة، أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني تعليماته بالبدء الفوري في إصلاح بعض الطرقات العامة، وإعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في المدينة.

وأجرى الثني رفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني وعدد من المسؤولين جولة تفقدية لعدد من المتنزهات العامة في بلدية بنغازي، وذلك لتفقد أوضاعها كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

رئيس الحكومة أعطي تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة في البدء الفوري لإعادة الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار في مكانه السابق بالمدينة لما له من رمزية تهم كل أهل المدينة وغيرهم.

وأصدر تعليماته بإعادة إحياء حديقة 23 يوليو وحديقة الاستقلال بشارع جمال عبدالناصر سابقا، من حيث الشكل والمرافق المتكاملة وكذلك البستنة وأعمال التشجير المصاحبة.

وفي إطار جولته في المدينة، أصدر الثني تعليماته لصيانة الجسر الرابط بين منطقة الكيش وجليانة على الطريق المؤدي لفندق أوزو لما له من أهمية في حل المختنقات.

وتفقد خلال الجولة عددا من المشاريع القائمة لبحث نسب الإنجاز ودقة العمل بها.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات دورية يجريها رئيس الحكومة لتفقد مشاريع الحكومة المؤقتة بالبلدية والتي تجريها ضمن مشاريع مجلس الوزراء ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

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