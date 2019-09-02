أحميدة: هذه تبعات إغلاق مطار معيتيقة

استعرضت الكاتبة الصحفية إيناس احميدة، الآثار السلبية الناجمة عن إغلاق مطار امعيتيقة في العاصمة طرابلس.

وقالت أحميدة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك”، إن مطار معيتيقة الذي أغلق يعد المنفذ الجوي الوحيد في طرابلس والكثير من المدن الليبية، مضيفة أن إغلاق المطار “سيجبر المسافرين على تغيير مساراتهم وسيلغي الكثيرون خططهم وحجوزاتهم سيبيتون ليال في الشوارع” وستتخلف حقائبهم وقد تضيع وسيرتفع الدولار وتتلف الأدوية قبل الوصول وحتى موتانا في الخارج سيظلون بلا إكرام.

وأضافت أحميدة “في المقابل سيزدهر سوق سيارات النقل على جانبي الطريق باتجاه تونس ومصراتة وسنعتاد الطريق ونتكيف والمعاناة وسيجد من يعرفهم سلامة ونعرفهم نحن ايضاً وسيلة اخرى لخنقنا وسنغضب كثيرا ونثرثر أكثر سنوجه الاتهامات ونقدم التبريرات ونحن جالسين وسط الرطوبة الخانقة تزكم أونوفنا رائحة القمامة والعرق الدبق بعد غياب الماء والكهرباء”.

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