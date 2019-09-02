اللواء منفور: حكومة الوفاق متواطئة مع الميليشيات في استهداف مطار معيتيقة

ليبيا – نفى آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالقيادة العامة اللواء محمد منفور استهداف سلاح الجو لمطار معيتيقة أو أي مطار آخر في البلاد،مؤكدا أنه لا توجد لديهم كقوات جوية أي أوامر بذلك.

اللواء منفور أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد أن قواعد الاشتباك لديهم لا تسمح بذلك، مذكراً بأن استهداف مطار معيتيقة من قبل المليشيات لم يكن الأول بتواطؤ وصمت من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتأتي تصريحات اللواء المنفور عقب تعرض مطار معيتيقة أمس الأول لقصف صاروخي نتجت عنه أضرار بشرية ومادية وقفل للمجال الجوي للمطار.

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