القبض على موظف في هيئة الطاقة الذرية طرابلس يقاتل مع المليشيات

نشرت شعبة الإعلام الحربي اعترافات لأحد العناصر المشاركين مع المليشيات في جنوب طرابلس، وهو موظف مدني في هيئة الطاقة الذرية بطرابلس، تم القبض عليه من قبل القوات المسلحة.

وبحسب اعترافات المقبوض عليه، فإن عمليات التجنيد مع المليشيات تعتمد على ”خديعة“ يروجها قادة المليشيات؛ مضيفا أن العناصر الأجنبية من تشاد ودول أخرى تعوض النقص العدديذ في صفوف المليشيات التي بدأ أفرادها في الانسحاب وترك مواقعهم .

وأكد بأن تركيا تزود العناصر المسلحة بالطائرات المسيرة، وطائرات الاستطلاع والعربات المدرعة، والأسلحة الخفيفة.

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