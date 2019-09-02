شكشك يطالب الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة بتقديم تقديرات ميزانيتها للعام المالي 2020

ليبيا – نبّه رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك في بياناً له أمس الأحد الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة إلى ضرورة تقديم تقديرات ميزانيتها للعام المالي 2020،مشيراً إلى أنه سيتم وضع ميزانية تقديرية للجهات المتخلفة بقيمة لا تتجاوز الاعتمادات المقررة لها في ميزانية السنة السابقة.

شكشك لفت في بيانه رقم “5” للعام الحالي والذي تلقت المرصد نسخة منه إلى أن معظم الجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة تأخرت عن تقديم تقديرات ميزانياتها حتى تاريخه وما يترتب عن ذلك من انعكاسات سلبية على الميزانية العامة وفرض سياسة الأمر الواقع اثناء مناقشة هذه التقديرات والتي عادة ما تكون وزارة المالية غير ملمة به.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار دور ديوان المحاسبة في الحفاظ على المال العام والتحقق من حسن استخدامه وذلك بموجب قانون إعادة تنظيمه رقم 19 لعام 2013 وتعديلاته وإشارة إلى منشور وزير المالية المفوض رقم 3 لعام 2019 بشأن إعداد تقديرات الميزانية العامة للعام المالى 2020مالمؤرخ في الـ27 من شهر يوليو الماضي.

وأوضح ديوان المحاسبة أنه وإعمالا للأجال المنصوص عليها بقانون النظام المالي للدولة ولائحته التنفيذية والتي حددت الجدول الزمني لتحضير وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة واستنادا على أحكام المادة 5 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن والتي نصت علي وفي حال تخلفت اية جهة من الجهات الممولة من الميزانية العامة عن تقديم تقديراتها الميعاد المذكور أدرجت لها تقديرات لا تتجاوز الاعتمادات المقررة لها ميزانية السنة السابقة بعد إدخال أية تعديلات تكون قد أجريت عليها خلال السنة.

وأردف شكشك في بيانه:”ولما كانت دراسة وزارة المالية المشاريع الميزانية المقدمة من الجهات قبل مناقشتها معها هي أحد الركائز الأساسية لضبط تنفيذها وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها علي ومع الأخذ بالاعتبار الوضع الراكن التي تمر به البلاد والذي يحتم على الجميع بذل كل المجهودات للإسهام في الإعداد الجيد للميزانية العامة للعام المالي 2020م بما يستجيب لتطلعات جميع المواطنين”.

ديوان المحاسبة نوّه إلى ضرورة تقيد كافة الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات فورية لموافاة وزارة المالية بتقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2020 موضوع منشور وزارة المالية المشار إليه أعلاه ومراعاة الأسس والقواعد المضمنة بالمنشور في وضع التقديرات مع الاتسام بالواقعية والعناية المهنية اللازمة لتعبئة النماذج المرفقة به.

رئيس ديوان المحاسبة طالب في ختام بيانه الالتزام بمقتضیات قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وذلك لتتمكن وزارة المالية ومجلس الوزراء من الانتهاء من وضع مشروع الميزانية العامة للدولة وإحالته لمجلس النواب في الآجال القانونية المقررة لذلك.

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