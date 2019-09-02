صالح يبحث مع المسؤولين الملفات الخدمية في طبرق

عقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اجتماعات مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية سعد لمعاوي، ورئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة ربيع خليفة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية، بنسخة منه إنه جرى خلال الاجتماعات مناقشة جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه في مدينة طبرق وتفعيل مشروع الطريق المزدوج طبرق امساعد ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على ارواح المسافرين من خطورة الطريق القائمة حاليا في هذه المنطقة وكذلك سداد المستخلصات المالية للمشاريع التي نفذت والتي يجري تنفيذها والمقرر تنفيذها في مشروعات المياه والبنية التحتية وكذلك مشروع تدوير القمامة ببلدية طبرق والبلديات المجاورة لها.

وجرى خلال الاجتماعات متابعة استعدادات هيئة الكهرباء لفصل الشتاء وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة وتنسيق ذلك مع رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة كما تم التطرق إلى مشروعات المياه من خلال المؤسسة الوطنية للموارد المائيه كما جرى خلال اللقاء إطلاع صالح على المشروعات المائية التي نفذت والتي لاتزال قيد التنفيذ.

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