مؤسسة النفط تعلن عن ارتفاع لايراداتها في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار بزيادة 23% عن الشهر السابق.

المؤسسة أرجعت في بحسب مكتبها الاعلامي هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.