مؤسسة النفط تعلن عن ارتفاع لايراداتها في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الأحد أن إيراداتها ارتفعت في شهر يوليو إلى 2.1 مليار دولار بزيادة 23% عن الشهر السابق.
المؤسسة أرجعت في بحسب مكتبها الاعلامي هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد شحنات النفط الخام في أواخر يونيو والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر يوليو.
وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط في يونيو نحو 1.73 مليار دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية إن قطاع النفط لا يزال عرضة لانتكاسات مرتبطة أساساً بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد.
وأضاف عمليات التخريب التي طالت خط الأنابيب في حقل الشرارة النفطي تسببت في خفض الإيرادات بشكل ملحوظ.
أضف تعليقـك