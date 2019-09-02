سلامة يؤكد لأبو الغيط أهمية دور الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في ليبيا

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين: “التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا”.

التقى الممثل الخاص #غسان_سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا. أكد سلامة على اهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا. بدوره رحب أبو الغيط بجهود الممثل الخاص في احياء العملية السياسية في ليبيا. pic.twitter.com/5gNfTQLRhM — UNSMIL (@UNSMILibya) September 2, 2019

​وأكد سلامة خلال اللقاء “أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا”.

وأضافت البعثة أن أبو الغيط “رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا”.