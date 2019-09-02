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سلامة يؤكد لأبو الغيط أهمية دور الجامعة العربية لإيجاد حل سياسي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم الاثنين: “التقى الممثل الخاص غسان سلامة مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة، وبحثا التطورات السياسية والأمنية في ليبيا”.

​وأكد سلامة خلال اللقاء “أهمية دور الجامعة في إيجاد حل سياسي دائم يعيد الاستقرار لليبيا”.

وأضافت البعثة أن أبو الغيط “رحب بجهود الممثل الخاص في إحياء العملية السياسية في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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