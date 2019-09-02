الاستعداد لصيانة موقع معهد أسماء للمهن الشاملة بسرت

أعلنت بلدية سرت اليوم الاثنين تسليم موقع معهد أسماء للمهن الشاملة بسرت للشركة المنفذة لأعمال الصيانة الشاملة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه وقع على محضر إجراءات التسليم عميد بلدية سرت مختار المعداني ومنسق مشروعات برنامج الامم المتحدة الإنمائي بسرت القدافي البطئ وكذلك مدير إدارة مشروعات البلدية عمر السوداني ومدير شركة المسار المضئ المنفذة للمشروع ابوشناف ابوستة ومدير مكتب المعاهد الفنية والمتوسطة بسرت فتحي زايد

وقال مدير مكتب الاعلام ببلدية سرت محمد الأميل أن مشروع صيانة موقع معهد اسماء للمهن الشاملة بسرت يأتي ضمن مشروعات صندوق دعم الاستقرار في ليبيا التي ينفدها برنامج الامم المتحدة الإنمائي مبينا أن أعمال الصيانة التي تستمر لمدة 4 أشهر تشمل مرافق المعهد كاملة مشيرا إلى أن المعهد يحوي 24 فصل دراسي

ويعتبر معهد اسماء للمهن الشاملة بسرت من أقدم المؤسسات التعليمية بالمدينة في بداية الثمانينات ويقع في واجهة المدينة

وحضر مراسم التوقيع عضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح على عيادة ومدير مكتب الإعلام والعلاقات بالبلدية محمد الاميل.

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