اخبار ليبيا الان

الهلال الأحمر يقيم دورة تدريبية في غدامس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت جمعية الهلال الأحمر فرع درج دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية وكيفية التصرف في حالة حدوث الكوارث للعدد من المنتسبين الجدد في إطار الرفع من كفاءتهم.

واستمرت الدورة التدريبية لثلاثة أيام تلقى فيها المتدربون أساسيات ومبادئ الإسعافات الأولية والتدابير اللازم توخيها في حالة حدوث الكوارث حيث قام المدربون بخلق سيناريوهات مفاجئة تحوي كوارث متنوعة تمثلت في حوادث الاختناق والحريق وغيرها

وأعرب المتدربون بعد اجتياز الدورة عن استعدادهم التام للتعامل مع كافة الكوارث التي تتطلب وجودهم من أجل المساهمة في تقديم يد العون للجميع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك