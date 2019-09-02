الهلال الأحمر يقيم دورة تدريبية في غدامس

أقامت جمعية الهلال الأحمر فرع درج دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية وكيفية التصرف في حالة حدوث الكوارث للعدد من المنتسبين الجدد في إطار الرفع من كفاءتهم.

واستمرت الدورة التدريبية لثلاثة أيام تلقى فيها المتدربون أساسيات ومبادئ الإسعافات الأولية والتدابير اللازم توخيها في حالة حدوث الكوارث حيث قام المدربون بخلق سيناريوهات مفاجئة تحوي كوارث متنوعة تمثلت في حوادث الاختناق والحريق وغيرها

وأعرب المتدربون بعد اجتياز الدورة عن استعدادهم التام للتعامل مع كافة الكوارث التي تتطلب وجودهم من أجل المساهمة في تقديم يد العون للجميع.

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