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أوباري تحتفي بحفظاها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مركز تبارك لتحفيظ القرآن الكريم بمسجد الرحمة في منطقة تقروطين في أوباري حفل تخريج الدفعة الثانية من حملة كتاب الله وسط حضور مسؤولين من هيئة الأوقاف وبعض الأئمة والخطباء ومدرسي القرآن إضافة إلى طلاب المركز.

وتخلل الحفل كتابة الثمن الأخير من سورة البقرة لإحدى الطالبات عقب ذلك تم الحديث عن نشأة مركز التحفيظ في هذه البلدة، والذي زاد عدد منتسبيه لأكثر من 36 طالبا وطالبة.

وبهذه الدفعة ترتفع حصيلة حملة كتاب الله بمختلف مراكز تحفيظ القرآن الكريم ببلدية وادي عتبة إلى أكثر من ألفي حافظ لكتاب الله.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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