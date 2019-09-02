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الجيش الوطني يُعلن تفاصيل إسقاط طائرة “مُسيّرة تركية”

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسقطت القوات الجوية التابعة للجيش الوطني طائرة تركية مسيرة كانت تستهدف تمركزات وحدات الجيش في وادي الربيع جنوب طرابلس بعد انطلاقها من قاعدة معيتيقة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات المنطقة الغربية، إن إصرار تركيا وقطر على المضي قدما في دعم الإخوان يؤكد استهتارهما بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحرصهما على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي وما يعانونه في ظل المجموعات المسلحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، قال أمس إن المجموعة المسلحة التابعة لـ“البقرة” المتمركزة شرق طرابلس هي التي تقف وراء الاستهداف الأخير لمطار امعيتيقة والذي تسبب بعدة إصابات بين صفوف الحجيج.

وأوضح المسماري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” أن استهداف المطار بدأ منذ مدة طويلة قبل أن يطلق الجيش الوطني عملياته في الرابع من إبريل، مشيرا إلى أن الهدف من وراء الاستهداف هو إطلاق بعض الإرهابيين المحتجزين في سجن معيتيقة، وخصوصا الموقوفين في القضية المعروفة بـ”خلية حماس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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