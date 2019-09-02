لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تستنكر قيام العصابات التشادية بإنشاء كيان منفصل في ليبيا

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قيام عصابات المعارضة التشادية المدعومة من المجلس الرئاسي، باحتلال جزء من الأراضي الليبية، وإعلان كيان منفصل عن الدولة.

وطالبت اللجنة في بيان لها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة للدفاع عن الحدود.

ودعت اللجنة مجلس الأمن إلى رفض ما تقوم به حكومة الميليشيات المتحالفة مع القاعدة والإخوان، من تمويل لهذه العصابات، في إشارة إلى حكومة الوفاق، بحسب نص البيان.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة، وذات سيادة بموجب المواثيق والأعراف.

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