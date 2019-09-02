مدير إعلام هيئة الرقابة الإدارية لـ218: إطلاق سراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مدير إعلام هيئة الرقابة الإدارية لـ218: إطلاق سراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
اولا الحمد لله عالسلامة – وثانيا الرقابةرااتدارية مسؤلية كبيرة وتحتاج للربط مع اللجنة العامة للشريعة والشرطة القضائية الامنية . لان اي تجاوزات يجب رصدها وتحويل المذنبين للشريعة لكالاج القصاءية لو الأمور ما فيهاش قطع أيدي وتخويف من اللجنة القصاءية الشريعة – حتكون فوضى ادارية . لازم يكون في رادع يحطوه اعتبار ،
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