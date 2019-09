اجتماع تنسيقي بشأن نقل حركة الطيران من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة

المتوسط

ناقش وكيل الوزارة لشؤون الطيران والنقل الجوي بحكومة الوفاق هشام عبد الله ابو شكيوات، اليوم الاثنين، لمناقشة الاوضاع التشغيلية والتنسيق في تسهيل نقل حركة الطيران من مطار معيتيقة الدولي الي مطار مصراتة الدولي ، وتوفير كل الإمكانيات والسبل التي تضمن راحة المسافرين.

جاء ذلك في اجتماع عقده بمقر وزارة المواصلات اجتماعا ضم كلا من رئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار مصراتة الدولي ، واعضاء من المجلس البلدي مصراتة .

كما تم التنسيق مع شركات الطيران بشأن مواعيد تشغيل الرحلات من وإلي مطار مصراتة.

