اخبار ليبيا الان

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تطالب مجلس الأمن برفع حظر تسليح الجيش

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طالب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة للدفاع عن الحدود ،مشيرة أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة، وذات سيادة بموجب المواثيق والأعراف.
و استنكرت الجنة قيام عصابات المعارضة التشادية المدعومة من المجلس الرئاسي، باحتلال جزء من الأراضي الليبية، وإعلان كيان منفصل عن الدولة ،داعية مجلس الأمن إلى تحديد موقفه من ما تقوم به “حكومة الوفاق المتحالفة مع القاعدة والإخوان، من تمويل لهذه العصابات، “. بحسب نص البيان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك