لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تطالب مجلس الأمن برفع حظر تسليح الجيش

طالب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ،مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، ورفع حظر التسليح عن القوات المسلحة للدفاع عن الحدود ،مشيرة أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة، وذات سيادة بموجب المواثيق والأعراف.

و استنكرت الجنة قيام عصابات المعارضة التشادية المدعومة من المجلس الرئاسي، باحتلال جزء من الأراضي الليبية، وإعلان كيان منفصل عن الدولة ،داعية مجلس الأمن إلى تحديد موقفه من ما تقوم به “حكومة الوفاق المتحالفة مع القاعدة والإخوان، من تمويل لهذه العصابات، “. بحسب نص البيان.

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