مدير طبرق الطبي يبحث حلحلة العراقيل التي تواجه سير العمل

ناقش مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالى سيّر العمل الإداري والطبي داخل المركز، إلى جانب حلحلة كافة العراقيل التي تواجه سيّر العمل، والاطلاع على التقارير اليومية المقدمة من المناوب الليلي.

كما تابع مدير عام المركز الترتيبات الخاصة بإجراء إمتحانات الدكتوراه فى الجراحة العامة و المُنعقد بمركز طبرق الطبي خلال منتصف هذا الشهر على مستوى ليبيا .

يُشار إلى أن كافة الإدارات بالمركز تعقد اجتماعًا موسعًا كل يومي الأحد والأربعاء، لمتابعة سيّر العمل، والتصدي لكافة المشاكل والعراقيل التي تُواجه المركز في ظل الظروف التي تشهدها ليبيا

