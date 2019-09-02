اخبار ليبيا الان

أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأثنين) أول أيام التداولات الرسمية العالمية، ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.12 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
ملحوظة : الاسعار وفقا للجلسة التي يتم التداول فيها ،كما أن الاسعار تختلف من محل لآخر:
عيار 24 68.70 دينار $48.94
عيار 22 62.98 دينار $44.86
عيار 21 60.12 دينار $42.83
عيار 18 51.53 دينار $36.71
عيار 14 40.08 دينار $28.55
عيار 12 34.35 دينار $24.47
أوقية الذهب 2,137 دينار $1,522
جنيه الذهب 480.93 دينار $342.60
كيلو الذهب 68,703 دينار $48,942

The post أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك