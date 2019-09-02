أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين

المتوسط
شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأثنين) أول أيام التداولات الرسمية العالمية، ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.12 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :
ملحوظة : الاسعار وفقا للجلسة التي يتم التداول فيها ،كما أن الاسعار تختلف من محل لآخر:
عيار 24 68.70 دينار $48.94
عيار 22 62.98 دينار $44.86
عيار 21 60.12 دينار $42.83
عيار 18 51.53 دينار $36.71
عيار 14 40.08 دينار $28.55
عيار 12 34.35 دينار $24.47
أوقية الذهب 2,137 دينار $1,522
جنيه الذهب 480.93 دينار $342.60
كيلو الذهب 68,703 دينار $48,942
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