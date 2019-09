المتوسط

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم ( الأثنين) أول أيام التداولات الرسمية العالمية، ارتفاع مقارنة بأسعار امس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 60.12 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

ملحوظة : الاسعار وفقا للجلسة التي يتم التداول فيها ،كما أن الاسعار تختلف من محل لآخر:

عيار 24 68.70 دينار $48.94

عيار 22 62.98 دينار $44.86

عيار 21 60.12 دينار $42.83

عيار 18 51.53 دينار $36.71

عيار 14 40.08 دينار $28.55

عيار 12 34.35 دينار $24.47

أوقية الذهب 2,137 دينار $1,522

جنيه الذهب 480.93 دينار $342.60

كيلو الذهب 68,703 دينار $48,942

The post أسعار الذهب في ليبيا اليوم الاثنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية