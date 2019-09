المتوسط

أعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن تعرض مبناها لقصف عشوائي.

وأوضحت الهيئة أن المبنى الذي تعرض للقصف هو السياج الخارجي المحايد لمبنى سيدي المصري للتأهيل مما أدى إلى خسائر مادية دون حدوث خسائر بشارية، كما حدثت حالة من الهلع والخوف للنزلاء بمركز سيدي المصري.

