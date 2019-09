المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش عن نجاح القوات الجوية في إسقاط طائرة تركية مسيّرة .

وأوضح المركز، أن ” الطائرة المسيرة التركية كانت تستهدف تمركزات وحداتنا البريّة بوادي الربيع، و كانت قد انطلقت من قاعدة امعيتيقة .”

The post الجيش يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية