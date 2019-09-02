صالح يبحث مع الثني الأوضاع الأمنية في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين لبحث العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الشأن العام على الساحتين المحلية والدولية.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد إضافة إلى مشاريع الحكومة المؤقتة في مختلف البلديات.

واطلع صالح خلال اللقاء على مستجدات العمل في هذه المشاريع ونسب إنجازها وكذلك اطمأن على الأوضاع الأمنية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل توفير الخدمات للمواطن.

وحضر الاجتماع وزير الداخلية إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

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