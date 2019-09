المتوسط:

كشف مدير إعلام هيئة الرقابة الإدارية عن إطلاق سراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي.

وكان موظفي هيئة الرقابة الإدارية قد نظموا وقفة احتجاجية اعتراضا على اعتقال الحاسي إثر إصدار الهيئة تقريرا يكشف مخالفات الحكومة المؤقتة.

