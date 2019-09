اجتماع لمناقشة احتياجات مطار مصراته

المتوسط

ناقش وكيل وزارة المواصلات هشام بوشكوبوات، احتياجات مطار مصراته، في ظل توقف العمل بمطار معيتيقة وتحويل رحلاته رسمياً إلى مصراتة، مما يتطلب تكاثف جهود الجميع.

جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الاثنين مع عضو المجلس البلدي محمد التومي، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتخلل الاجتماع اتصال هاتفي لكل من وزير الداخلية، ومدير عام شركة الشروق للمناولة، والذين أكدوا على تكثيف العمل وزيادة عدد العناصر العاملة بالجوازات، وأمن المنفذ، وأعمال المناولة، بما يواكب حركة الطيران بالمطار.

كما اتفق على إجراءات تنفيذية عاجلة لتحسين الخدمات وسرعة استكمال المشاريع المتعاقد عليها، وقد أكد التومي على أن الأمر يحتاج إجراءات استثنائية، وتسخير كل الإمكانيات من قبل الوزارة وإداراتها والجهات ذات العلاقة، على أن يكون هناك تواصل مستمر في هذا الشأن وبما يُمكن من تقديم الخدمات بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب.

كما اتفق أن يحدد اجتماع لاحق بحضور إدارة مطار مصراتة الدولي، والمجلس البلدي، ومصلحة المطارات، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، لمراجعة وتفعيل بعض العقود المبرمة والاستفادة منها في تحسين وتطوير مستوى الخدمات بالمطار.

