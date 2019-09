رئيس هيئة الرقابة الإدارية يناقش مُشكلة تكدّس القمامة في طرابلس

المتوسط

ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف ، ووزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق، موضوع تكدس القمامة بالعاصمة طرابلس وضرورة إيجاد حلول جذرية لها ومناقشة أهمية تفعيل قانون 59 لسنة 2012 م بشأن الإدارة المحلية و لائحته التنفيذية ودوره في تحسين الخدمات بالبلديات خاصة فيما يتعلق بالجباية العامة و خدمات النظافة .

وأكد رئيس الهيئة خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين على أهمية معالجة هذه المشكلة باعتبارها تشكل تهديداً على صحة المواطن والبيئة المحيطة ناهيك عن تشوّه جمال المنظر العام للمدينة ، مشيرا إلى أنّ الهيئة لازالت تسخر كل إمكانياتها لمتابعة وحلحلت هذه المشكلة من خلال لجانها المكلفة بمتابعة الموضوع وخطاباتها للجهات المعنية، موضحا أن هذا العمل يتطلب تظافر جميع الجهود وتوفير سبل التوعية والإرشاد حتى نصل إلى بيئة جميلة وخالية من التلوث .

كما ناقش عمداء البلديات الحاضرين ضعف الميزانية المالية المخصصة للبلديات باعتبارها المعول الرئيسي لتسيير عملهم .

