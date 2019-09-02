فخامة رئيس مجلس النواب يُتابع مشاريع مؤسسة الموارد المائية بالحكومة المؤقتة

القبة 02 سبتمبر 2019 (وال) – عقد فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعات متتالية مع معالي وزير الحكم المحلي، ومعالي رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، ومعالي رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المؤقتة .

ونوقش خلال هذه الاجتماعات جملة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بأزمة المياه في مدينة طبرق وتفعيل مشروع الطريق المزدوج طبرق أمساعد ومنع الشاحنات من المسير ليلا حفاظا على أرواح المسافرين من خطورة الطريق القائمة حاليًا في هذه المنطقة .

كما بحث السادة الحضور سداد المستخلصات المالية للمشاريع التي نفذت والتي جاري تنفيذها والتي سوف تنفذ في مشروعات المياه والبنية التحتية، إضافة إلى مشروع تدوير القمامة بالبلدية والبلديات المجاورة لها .

كما تم مناقشة استعداد هيئة الكهرباء لفصل الشتاء القادم، وذلك بتوفير التجهيزات والمعدات الكهربائية اللازمة وتنسيق ذلك مع رئاسة الوزراء بالحكومة المؤقتة، والجهات ذات العلاقة.

كما تم التطرق إلى مشروعات المياه من خلال المؤسسة الوطنية للموارد المائية وتم اطلاع فخامة رئيس مجلس النواب على المشروعات المائية التي نفذت والتي تحت التنفيذ‎ . (وال – القبة) ع ع

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