المتوسط

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن استنكارها إزاء احتلال عصابات المعارضة التشادية المدعومة من المجلس الرئاسي، جزء من الأراضي الليبية، وإعلان كيان منفصل عن الدولة.

وطالبت اللجنة في بيان لها، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته، برفع حظر التسليح عن القوات المسلحة للدفاع عن الحدود.

كما دعت مجلس الأمن إلى رفض ما تقوم به حكومة الميليشيات المتحالفة مع القاعدة والإخوان، من تمويل لهذه العصابات، في إشارة إلى حكومة الوفاق، بحسب نص البيان.

وأشارت اللجنة إلى أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة، وذات سيادة بموجب المواثيق والأعراف.

The post لجنة الدفاع بمجلس النواب تستنكر احتلال عصابات تشادية تابعة للرئاسي أجزاء من ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية