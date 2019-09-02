غرفة عمليات الكرامة: إسقاط طائرة تركية مسيّرة بمنطقة وادي الربيع

طرابلس 02 سبتمبر 2019 (وال)- ذكرت غرفة عمليات الكرامة اليوم الأثنين، أن القوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيّرة كانت تستهدف تمركزات الوحدات البرية بوادي الربيع، كانت قد انطلقت من قاعدة معيتيقة.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – في بيان – أن تركيا وقطر لا تزالان تدعمان ميليشيات الإرهابية ومهربي البشر والوقود ودواعش الاعتمادات في ليبيا.

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن “قطر وتركيا تصران على استمرار أزمة الليبيين ووضعهم المأساوي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المليشيات زائلة لا محالة، وإنها ستلفظ أنفاسها الأخيرة بقوة عزائم رجالنا وتضحياتنا رغم كل ما ستقدمونه من دعم”.

وأشار المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إلى أن القوات المسلحة الجوية هي الذراع القوية الضاربة ضد التنظيمات الإرهابية. (وال – طرابلس) س م/ ر ت

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