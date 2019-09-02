رئيسا مجلس النواب والحكومة الموقتة يناقشان مستجدات الأوضاع الأمنية

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، «مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد واستتبابها، إضافة إلى مشاريع الحكومة الموقتة في مختلف البلديات»، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الحكومة الموقتة إن الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيسها عبدالله الثني بمنطقة قرنادة خُصص «لبحث عديد الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الشأن العام على الساحتين المحلية والدولية».

وأضافت أن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اطلع خلال الاجتماع «على مستجدات العمل في هذه المشروعات ونسب إنجازها، وكذلك اطمأن على استتباب الأوضاع الأمنية، حاثًّا على بذل المزيد من الجهد في سبيل توفير كل سبل الخدمات للمواطن حيثما كان».

وأشارت إلى أن الاجتماع جرى بحضور وزير الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، ووكيل وزارة الدفاع المكلف بتسيير الوزارة، اللواء يونس فرحات، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، اللواء خليفة حسني.

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