إجراء الكشوفات الطبية للتلاميذ الجدد في بلدية أوجلة

بدأت إدارة الخدمات الصحية ببلدية أوجلة في استقبال إجراء الكشوفات الطبية والتطعيمات للتلاميذ الجدد، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.

وتستقبل وحدة الخدمات الصحية أوجلة يوميا خمسين طفلا لإجراء كشف النظر والحلق وقياس الوزن والطول وحقنة التطعيم.

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