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إجراء الكشوفات الطبية للتلاميذ الجدد في بلدية أوجلة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بدأت إدارة الخدمات الصحية ببلدية أوجلة في استقبال إجراء الكشوفات الطبية والتطعيمات للتلاميذ الجدد، استعدادا لبداية العام الدراسي الجديد.

وتستقبل وحدة الخدمات الصحية أوجلة يوميا خمسين طفلا لإجراء كشف النظر والحلق وقياس الوزن والطول وحقنة التطعيم.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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