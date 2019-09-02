بتعليمات من رئيس مجلس النواب.. وزير المياه يصل طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل لمدينة طبرق رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة عوض الدرسي يرافقه مهندسو المشاريع بمؤسسة الموارد المائي، وذلك حسب التعليمات الصادرة من رئيس مجلس النواب بعد زيارة تسييري طبرق وعدد من الحكماء الأخيرة له بخصوص حل مشكلة نقص المياه بمدينة طبرق .

وعقد رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية اجتماع عاجل مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق وبحضور وكيل ديوان البلدية، ومدير مكتب المشروعات .

رئيس الموارد المائية استمع للمشاكل التي تعاني منها البلدية جراء الأعطال المتكررة لمحطة تحلية المياه المصدر الوحيد بالمدينة وانهيار الشبكة ومشكلة إغلاق شركة المياه والصرف الصحي، التي جعلت تسييري طبرق يعلن حالة النفير .

وناقش الدرسي مع تسييري طبرق السبل الكفيلة لحل هذه المختنقات وإيجاد حلول عاجلة لعدد من محطات تحلية المياه ” RO ” في عدد من الفروع التابعة للبلدية .

الدرسي بحث العديد من المشاريع الخاصة بالمياه ووعد بتفعيلها والمباشرة فيها حتى تعود المياه وتتوفر لسكان مدينة طبرق .

وقام رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية بجولات بمحطات الرفع والمحطة الرئيسية لتنقية مياه المجاري سعياً لحل مشاكل تدفق المياه السوداء في عدد من الأحياء بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24