الشح: باشاآغا أول من إعترض على مقترح السراج بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب

ونقل الشح عن السراج قوله في مستهل الاجتماع :”يجب أن نفكر في كيفية الوصول إلى السلام وإنهاء الحرب وتقديم تنازلات سلام مؤلمة وتحدث السراج تحدث وكأنه هو من بدأ الحرب وبأنه هو من يملك قرار إنهائها كما أنه طلب من وزرائه طرح تصورات للسلام لأن الحرب طالت ويجب الخروج منها بأقل خسائر”.

وأكد على أن وزير الداخلية فتحي باشاغا كان أول من اعترض على هذا الطرح واعتبره استهانة بدماء من يقاتلون في الميدان.