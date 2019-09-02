الخفيفي يبحث مع مدير مكتب الأمن المركزي قمينس – سلوق سير العمل الأمني

ليبيا – بحث مدير الإدارة العامه الأمن المركزي العقيد صلاح الخفيفي مع مدير مكتب الأمن المركزي قمينس، سلوق الرائد علي الصويعي سير العمل الأمني.

جاء ذلك وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للإدارة خلال اجتماع عقد بالإدارة العامه بنغازي ونوقش فيه سير العمل بالمكتب إضافة الى المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

وحث العقيد الخفيفي على ضرورة بذل المزيد من الجهد في العمل الأمني والالتزام بالتعليمات الصادرة، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به مكتب الأمن المركزي في تأمين مناطق سلوق قمينس ودعمه الأجهزة الأمنية.

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