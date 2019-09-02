“عين زارة” تغرق في الظلام .. عقب سقوط قذيفة على محطة القرقني

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شركة الكهرباء عطب محطة تحويل القرقني بالكامل بعد سقوط قذيفة على أحد المحولات بداخلها نتيجة الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس، مما أدى لانقطاع الكهرباء في منطقة عين زارة.

وذكرت الشركة في بيانها أن قذيفة سقطت على مخزن داخل المحطة يحتوى على معدات وكوابل أدت لاحتراقه بالكامل، بالإضافة إلى تعرض سيارتين خدميتين وأجزاء من مبنى دائرة توزيع عين زارة الملاصق للمحطة للاحتراق بالكامل.

الشركة أوضحت إلى أن فرق الإطفاء التابعة لهيئة السلامة الوطنية بمنطقة عين زارة وفرق السلامة العامة بالشركة العامة للكهرباء بالإضافة إلى عدد من المواطنين سارعوا لإخماد الحريق، دون تسجيل أضرار بشرية تذكر .

وأكدت الشركة أن «محطة تحويل 30 /11 ك.ف القرقني تعتبر أهم محطات التحويل التي تغدي أحياء كثيرة من منطقة عين زارة، والتي تقدر تكلفتها ما يفوق 3 ملايين دينار ليبي .

يأتي ذلك مع تكرر الاعتداءات علي مقار شركة الكهرباء والمهندسين والفنين بشكل مستمر في طرابلس، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة .

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