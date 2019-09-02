الثني يصدر تعليماته بإعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة بمدينة بنغازي

ليبيا – أصدر رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين تعليماته بالبدء الفوري في إصلاح بعض الطرقات العامة وإعادة إحياء عدد من المتنزهات العامة في المدينة.

الثني اجرى بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتةرفقة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني وعدد من المسؤولين جولة تفقدية لعدد من المتنزهات العامة في بلدية بنغازي وذلك لتفقد أوضاعها كونها المتنفس الوحيد لسكان البلدية.

وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لمركز تنمية وتطوير المدن التابع للحكومة المؤقتة في البدء الفوري لإعادة الضريح التاريخي لشيخ الشهداء عمر المختار في مكانه السابق بالمدينة لما له من رمزية تهم كل أهل المدينة وغيرهم.

كما أصدر تعليماته بإعادة إحياء حديقة 23 يوليو وحديقة الاستقلال بشارع جمال عبدالناصر سابقا من حيث الشكل والمرافق المتكاملة وكذلك البستنة وأعمال التشجير المصاحبة.

وفي إطار جولته في المدينة،ووجه الثني تعليماته لصيانة الجسر الرابط بين منطقة الكيش وجليانة على الطريق المؤدي لفندق أوزو لما له من أهمية في حل المختنقات كما تفقد خلال الجولة عددا من المشاريع القائمة لبحث نسب الإنجاز ودقة العمل بها.

وتأتي هذه الجولة ضمن جولات دورية يجريها دولة الرئيس لتفقد مشاريع الحكومة المؤقتة بالبلدية والتي تجريها ضمن مشاريع مجلس الوزراء ولجنة إعادة الاستقرار لبنغازي بعد تحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية