عميد بلدية سرت يبحث مع شركة المياه وضع الإمداد المائي بالمدينة وضواحيها

بحث عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم الإثنين، مع مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت، مهندس سعيد الغرشة، وضع الإمداد المائي بالمدينة وضواحيها.

ووفق بيان للبلدية، اطمأن عميد البلدية خلال اللقاء على تدفق مياه النهر الصناعي ووصولها إلى خزان المياه المجاور لجامعة سرت التابع للشركة، الذي يغذي المدينة بالمياه وضخها إلى جميع الأحياء.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت إن الاجتماع تناول أيضًا المعوقات التي تواجه محطات الصرف الصحي والعمل على تذليلها.

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