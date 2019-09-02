مليشيا الصمود : لا بديل عن الخيار العسكري لإنهاء حكم العسكر وطرد حفتر

أخبار ليبيا 24

أكد إحميدة الجرو الناطق باسم مايعرف بمليشيا الصمود التي يقودها المطلوب دوليًا ومحليًا صلاح بادي، أنه لا بديل عن الحسم العسكري ولا خيار بديل عنه لإنهاء “حكم العسكر”.

وشدد في تدوينه نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على أنه كي يتم إنهاء الانقسام الحاصل في ليبيا، فلا بديل عن الحسم العسكري لإخراج حفتر وإبعاده عن المشهد، ويرى أن أي خيار آخر يعتبر خاطئا، لأنه معناه وجود خليفة حفتر على طاولة المفاوضات.

يذكر أن القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر، أعلن في أبريل الماضي، إطلاق عملية ”طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين في الرباع عشر والسادس عشر أبريل الماضي بمدينة غدامس.

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