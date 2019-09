وزير «عمل الوفاق» يبحث مع مسؤول بمركز إيضاح عدد من البرامج التدريبية

المتوسط:

ناقش وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، المهدي الأمين، اليوم الإثنين، في طرابلس مع رئيس مجلس إدارة مركز إيضاح للتدريب والتطوير والاستشارات احمد برباش الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض اللقاء البرامج التدريبية التي ترعاها وزارة العمل ويقوم مركز إيضاح بتنفيذها بناء علي مذكرة التفاهم الموقعة خلال العام الماضي، كما تم الاتفاق علي عقد برنامج مشترك لتحديد احتياجات الوزارة التدريبية خلال العام الحالي 2019.

يذكر بأن مركز إيضاح شريك أساسي لوزارة العمل في مجالات التدريب والاستشارات التدريبية.

